فيلم الرسوم المتحركة "ذا غرينتش" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

... Monsters University يتصدر إيرادات السينما في امريكا الشمالية تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد Monsters University إيرادات السينما في امريكا الشمالية هذا الأسبوع مسجلا اثنين وثمانين مليون دولار.

... إيرادات السينما الأمريكية Despicable Me 2 يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

... 10 نجوم أكشن بالسينما الأمريكية يتحدون الشيخوخة رغم تقدمهم في العمر وتخطيهم الـ 60 من عمرهم إلا أن هناك العديد من نجوم الأكشن في السينما العالمية ما زلوا يصرون على تقديم أنفسهم في أفلام الأكشن والحركة، وهو ما أشار إليه موقع هوليوود في تقرير مطول عن أبرز 10 نجوم هوليوود الذين تقدموا في العمر.

... قريباً.. أريانا غراندي ستفوز بهذا اللقب غراندي دائماً ما تدافع عن نفسها وعن اختياراتها الفنية في عالم غالباً لا يرحب بهذا النوع من القوة لدى النساء الشابات

... هذا ما سيفعله الأمير تشارلز لو أصبح ملكاً لبريطانيا يؤكد تشارلز أن هناك ملكاً واحداً ولا يمكن أن يكون أحد مثله عندما يكون أميراً أو وريثاً للعرش