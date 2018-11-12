اعلان الفائزين بجوائز "ايفي الشرق الأوسط"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

في حفل جمع اهم الشخصيات في مجال الإعلام و التسويق، تمّ إعلان اسماء الفائزين بجوائز " ايفي الشرق الاوسط" لهذا العام في حفل ضخم اقيم في فندق ارماني/بافيليون في داون تاون دبي.

وتألفت لجنة التحكيم هذا العام من فريق من الخبراء الذين تولوا تقييم ما مجموعه 293 مشاركا في القائمة النهائية ضمن 24 فئة، إذ احتدمت المنافسة بين المشاركين في مجال التسويق.

الإحتفال الذي كان تلفزيون الآن، شريكا و راعيا استراتيجيا فيه استهل بكلمة الكس هُوَارِي الشريك التنفيذي لشركة ميديا كويست تلا ذلك توزيع عدد من الجوائز على الحاضرين و من ثم توزيع الجوائز على المرشحين الرابحين و التي تراوحت فئاتهم على شركة تسويق لمؤسسات عقارية و شركات مواد غذائية و اتصالات و غيرها.

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