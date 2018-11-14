ياباني يتزوج دمية بتقنية الواقع الإفتراضي والكلفة 2 مليون ين

آخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

تزوج ياباني حبيبته الاستثنئاية، مجسم هولوغرام بتقنية الواقع الافتراضي، وأقام زفافاً ضخماً في طوكيو كلفه 2 مليون ين ياباني، حضره 40 شخصاً، رغم رفض والدته وعائلته وأقاربه القاطع.



ووقع الياباني "أكيهيكو كوندو" البالغ من العمر 35 عاماً في غرام الأنمي "هاتسوني ميكو"، الشخصية الخيالية اليابانية ذات العيون الواسعة، والـ 16 عاماً.



ويعتبر كوندو نفسه زوجاً عادياً يضع خاتم الزواج في إصبعه، ويناسب خاتم العروس معصمها الأيسر، وعندما يعود للمنزل يخبرها بالهاتف، فتبادر عروسه الدمية بتشغيل الأضواء.

وأنشأت الشركة اليابانية "Gatebox" جهاز الهولوغرام لمجسم ميكو وإصدار شهادة زواج، رغم أنها غير معترف بها قانونياً، لكن هذا لا يزعج كوندو.

وبحسب العريس، أًصدرت الشركة أكثر من 3700 شهادة لزواج "ثلاثي الأبعاد" مثل زفافه، وفقاً لصحيفة دايلي ميل البريطانية.

مصدر الصور : دايلي ميل

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