يخت بـ250 مليون $.. قد يغير مفاهيم الترف والإبحار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تبقى القوارب الفاخرة أو "اليخوت" أرفع رموز الثراء وأكثرها دلالة على غنى صاحبها، وهي في واقع الحال ليست وسيلة تنقل، إذ يعد البعض منها جزرا عائمة تتوفر فيها كافة وسائل الراحة والإستجمام والإبتعاد عن ضوضاء الحياة، ولأن ملاكها هم أصحاب القدرات المالية غير المحدودة فإن صناعها لا يبخلون على من يدفع المال الوفير في ابتكارات تتخطى في بعض الأحيان حدود التفكير.

فقد صممت شركة عالمية مختصة بصناعة القوارب والسفن، واحداً من اليخوت، تبلغ تكلفة بنائه 250 مليون دولار أمريكي. ويتميز هذا اليخت الذي يبلغ طوله 106 أمتار، بقدرته على التخفي، وبهيكله الذي سيتم استخدام الزجاج العاكس في بنائه.

وأعلن المصممون بأن اليخت الذي يبلغ وزنه 4200 طن يمكنه الاختفاء تماماً عند النظر إليه من مسافة تزيد عن 50 متراً.

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وقد تم تطوير الزجاج، من قبل مصنع زجاج ألماني بطريقة تتغير ألوانه ويصبح غير مرئي عند النظر إليه من مسافة تزيد عن 50 متراً. ولدى الصعود على متنه تعمل المرايا العاكسة على عرض محيط اليخت وتعطي انطباعاً بأنه يعوم في الهواء.

ويحتوي اليخت الذي أطلق عليه اسم "ميراج" على قاعة تتسع لـ 14 ضيفاً و 29 من أفراد الطاقم، ومسرح في الهواء الطلق وقاعة للسينما، إضافة إلى مهبط للطائرات، وفق ما نقلت صحيفة دايلي ستار البريطانية.

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