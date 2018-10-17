لا يا سادة هذه النافورة ليست في اليابان.. تعرف على حقيقتها

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )



انتشرت صور النافورة بسرعة قياسية على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، وأثنى الملايين على غرابة تصميمها والإبداع الكبير الذي يتحلى به مصممها، ليتبين لاحقاً أنها ليست نافورة حقيقية في "كوكب اليابان"، كما يقال.

وتوضيحاً لماهية الصورة وحقيقتها، نشرت صفحة "اليابان بالعربي" على الفيس بوك منشوراً ذكرت فيه أن النافورة التي شغلت الجميع خلال الساعات الماضية هي صور متحركة لمنحوتات رقمية للفنان الأمريكي تشاد نايت Chad Knight. ولتثبت هذا الأمر، نشرت الصفحة صوراً لمجموعة تصاميم أخرى نفذها نايت، تظهر الإمراة نفسها في ألوان وأماكن وأشكال مختلفة.

وبالرغم من أن هذه النافورة ليست حقيقية كما أشيع، إلا أن المنحوتات الرقيمة التي سنعرضها لكم هي أكبر دليل على الإبداع والخيال الثاقب الذي يتمتع به الفنان تشاد نايت الذي اشتهر بمحنوتاته ذات الأبعاد الثلاثية 3D.

اقرأ أيضاً :

تعرف على أغرب منافذ البيع في العالم (صور)

قصة صورة.. جعلت من شارع الحمرا في بيروت حديث العالم