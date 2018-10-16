هذا المنزل الوحيد الذي صمد في وجه إعصار مايكل.. ما سره؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غالبا ما تتناول الأفلام العالمية ظاهرة الإعصارات المدمرة بشكل او بآخر لكن يحدث ان نصادف قصة منزل لا يدمر أو شخص لا يموت ليظل شاهدا على الكارثة.. هذا فقط ضمن الأفلام الهوليوودية التي لا تترجم على أرض الواقع، وإن حصلت تكون سابقة من نوعها!

في التفاصيل، أظهرت صور مذهلة حجم الدمار الذي أحدثه الإعصار "مايكل" بجنوب شرق الولايات المتحدة، لكن منزلا واحدا نجح تقريبا في الصمود في وجه الرياح، فيما تحولت كافة المنازل في مدينته الساحلية بولاية "فلوريدا"، من دون استثناء، إلى كومة من الأنقاض، وضرب "مايكل" اليابسة على الساحل الشرقي للبلاد، مما أسّفر عن مقتل 18 شخصا في 4 ولايات، لكن أسوأ الأضرار سُجلت في ولاية فلوريدا..

في تلك الولاية المشمسة على الدوام "لا يزال ذلك المنزل، واسمه "قصر الرمال" باقيا بمفرده على شاطئ البحر في "مكسيكو بيتش"، بينما تحولت كل المنازل المجاورة إلى أطلال، فقط تعرض الطابق الأرضي من المنزل المكون من 3 طوابق إلى خسائر، وكذلك الدرج المؤدي إلى الطابق الأوسط، وخلع عدد قليل من النوافذ عن إطارها، كما أتلفت قوة الإعصار دورة مياه ستحتاج إلى صيانة لاحقة، لكن البناء نفسه بقي، إلى حد كبير، سليما وصامدا وحيدا في وجه الإعصار، فيما بدا مالكه، راسل كينغ، سعيدا جدا وهو يقول لصحيفة نيويورك تايمز: "يمكننا تنظيف هذه الآثار خلال شهر"..

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