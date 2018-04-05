الصين.. نقل منزل مسافة 40 متراً لحمايته من الهدم (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

امتلاك منزل الأحلام أمر غاية في الأهمية، فكل فرد يسعى لامتلاك منزل خاص به، والبعض يسعى لبناء منزل احلامه، ولكن ماذا لو بنى احدهم منزل احلامه وبعد وقت قصير تخبره السلطات بانها تنوي هدمة بهدف شق طريق جديد في المكان؟

وفي التفاصيل، تمكن مزارع من مقاطعة جيانشي في جنوب الصين من نقل منزله بالكامل لمسافة 40 متراً، باستخدام نظام مثير للإعجاب مكون من العوارض الخشبية والرافعات.

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كان غاو يي بينغ قد أنهى بناء منزله المؤلف من ثلاثة طوابق في بلدة زهوكسي في عام 2014. ولم يمض عام على بنائه، حتى أبلغته السلطات المحلية بأنها تنوي هدمه لشق طريق جديد في المكان، بحسب موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

وعلى الرغم من أن السلطات تعهدت بدفع تعويضات مجزية للرجل، إلا أنه أبى أن يترك منزله الذي أمضى سنوات في بنائه بتكلفة بلغت مليون يوان صيني أي ما يعادل 160000 دولار أمريكي.

وبعد أن سمع أحد الأصدقاء بمحنة غاو، اقترح عليه الاتصال بشركة يانتشينغ التي تتخصص بنقل المنازل من مكانها لمسافات قصيرة. وبالفعل قرر غاو الاتصال بالشركة واستخدام التعويضات التي ستدفعها السلطات له، كتكلفة لنقل منزله من مكانه.

وقال غاو معلقاً على التجربة: "كنت مستعداً لفعل أي شيء مقابل أن أحافظ على منزل أحلامي، أعتقد بأن الأمر كان يستحق كل هذا العناء".

وفي أيلول 2017، بدأ فريق فني من شركة يانتشينغ بفصل المنزل من أساسه، وإعداد الأرضية المحيطة به لعملية النقل التي بدت للكثيرين أمراً مستحيل التحقيق.

وقد استمرت عملية نقل المنزل الذي بلغ وزنه 1000 طن، زهاء شهر ونصف، حيث وضع المنزل على عوارض خشبية وتم سحبه ببطء شديد باستخدام الحبال القوية والروافع.

وفي نهاية المطاف، نجحت عملية نقل المنزل التي لم تتجاوز تكلفتها 52000 دولار أميركي، أي ما يعادل نصف التعويض الذي حصل عليه من السلطات المحلية والذي بلغ 108000 دولار أميركي.

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