اكتشاف آثار جديدة لديناصورات عملاقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما شكل عالم الديناصورات تحديا للباحثين، سعيا لاكتشاف تفاصيل جديدة عن حياتها وحجمها وانواعها وكيفية عيشها وانقراضها.

مؤخرا تم اكتشاف آثار أقدام عملاقة على جزيرة سكاي في اسكتلندا، حيث قام بعض الباحثين من جامعة أدنبره بتحليل آثار الأقدام، التي تركت منذ حوالي 170 مليون سنة، بحسب ما ورد في موقع بي بي سي.

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آثار الاقدام هذه عددها حوالى الـ50 ويرجح العلماء أن يكون طول الديناصورات قد بلغ 15 مترا على الأقل، أما وزن كل ديناصور فكان يقارب عشرة أطنان كاملة.

وعاشت الديناصورات التي اكتشفت آثارها، في العصر الجوراسي الوسيط، وهو حقبة غير معروفة بشكل كبير، وظهر الحيوان المثير أول مرة قبل 230 مليون سنة.

وقال ستيف بروسات وهو أستاذ من جامعة أدنبرة أشرف على الدراسة، إنه كلما جرى البحث في جزيرة سكاي تم اكتشاف آثار لقوائم الديناصورات.

وأضاف أن الموقع الذي اكتشفت به الآثار مؤخرا، ضم نوعين من الديناصورات، أولهما طويل العنق، أما الثاني فحاد الأسنان، وعاشت الحيوانات في اسكتلندا التي كانت درجة الحرارة فيها أعلى مما هي عليه، في يومنا هذا.

الصورة من موقع BBC

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