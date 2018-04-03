كيف أصبح جواز سفر سنغافورة الأقوى عالميا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تعتبر جمهورية سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم. هذه الجزيرة الصغيرة، الواقعة بجنوب ماليزيا ، تأسست كمستعمرة تجارية بريطانية في عام 1819.

وانضمت إلى الإتحاد الماليزي سنة 1963 برئاسة رئيس الوزراء "لي كوان يو" ، ولكنها انسحبت بعد عامين وأعلنت استقلالها مجدداً.

لاحقا تطورت لتصبح من الدول المزدهرة لوجود روابط تجارية عالمية قوية، كما أن ميناءها من أنشط الموانئ في العالم، والناتج المحلي الإجمالي للفرد يزيد عن معظم دول العالم إذ يصل إلى حولي 80000 دولار أمريكي.

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احتل جواز سفر سنغافورة المرتبة الأولى باعتباره "الأقوى" في العالم، بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي (جلوبال باسبورت إندكس) الذي أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أرتون كابيتال".

ويتم تحديد التصنيف بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول.

وجاء جواز سفر سنغافورة على رأس القائمة، حيث يمكن لحامله دخول 159 دولة من دون تأشيرة، متغلباً بفارق ضئيل على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة، ثم يأتي جواز السفر السويدي الذي يسمح لحامله بدخول 157 دولة.

وعادة ما تهيمن جوازات السفر الأوروبية على القائمة، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى خلال العامين الماضيين.

كما كانت هناك دول آسيوية في قائمة المراكز العشرين الأولى، ومن بينها كوريا الجنوبية (157 دولة) واليابان (156 دولة) وماليزيا (154 دولة).

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