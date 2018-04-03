"معجزة".. طفل يستيقظ من غيبوبة طويلة قبل فصل أجهزة الإنعاش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصيب طفل بريطاني بنوع نادر من سرطان الرئة، حيث دخل في غيبوبة دامت أشهر طويلة مما جعل الأطباء يفقدون الأمل من حالته واتخذت عائلته قرار الموافقة على فصل أجهزة الإنعاش عنه لكن الطفل تحدى مرضه واستيقظ من غيبوبته قبل فوات الآوان.

وفي التفاصيل نقل الطفل " ديلان أسكين " الذي لا يتجاوز العامين إلى مستشفى ديربي الملكي في 2015 بعدما بدأ يعاني من مشاكل في التنفس، حيث إكتشف الأطباء إصابة إحدى رئتيه بالتلف الشديد جراء نوع نادر من السرطان وبعد خضوعه لفترة علاج مكثفة، استقرت حالة ديلان وتم إخراجه من العناية المركزة، إلا أنه أصيب بالتهاب رئوي جرثومي حاد تسبب بأضرار كبيرة في رئتيه، ودخل في غيبوبة طويلة. و بعدما يئس الأطباء من حالته، وافق والدا الطفل على فصل أجهزة الإنعاش عنه عشية عيد الفصح.

إلا أن الطفل فاجأ الجميع في صبيحة اليوم التالي عندما استفاق من غيبوبته، حيث كانت حالته الصحية مستقرة، وإعتبر والداه ما حدث بأنه معجزة حقيقية.



وقال والد الطفل، كيري آسكين: "لدي إيمان راسخ بأن شفاء ديلان كان معجزة حقيقية. أشكر الله على نعمته وأتمنى أن يشفى جميع المرضى كما شفي طفلي".



وإثر نجاة طفلهما من الموت المحقق، بدأ والدا ديلان بحملة أطلقوا عليها حملة "عيد الفصح" لجمع التبرعات الخيرية لصالح مرضى السرطان، وفق ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

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