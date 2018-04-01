فيديو.. أبلغوه بوفاة والده على الهواء ومغردون ينددون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أظهرت كاميرا أحد برامج قناة بداية السعودية، لحظة انهيار أحد المتسابقين عندما أعلمه المقدم بوفاة والده على الهواء.

تسبب الفيديو في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية،

وأطلقوا هاشتاغ #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين طالبوا من خلاله بعاقبة المذيع ومعدي البرنامج.

من جهتها، أعلنت قناة بداية إيقاف عدد من موظفيها بعد الحادثة، مشيرة إلى أن ما حدث "كان اجتهاداً شخصياً من معدي البرنامج".

وأعاد الفيديو الحديث حول المتاجرة بآلام الناس على وسائل الإعلام، فطالب مغردون بتفعيل مقص الرقيب وبوضع حد لما سموه بتسليع المشاعر.

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 60 ألف تغريدة في أقل من 24 ساعة.

وفي حين هاجم البعض القناة ووصفوها بالتجرد من الإنسانية، دافع آخرون عن القناة ووصفوا ماحدث بانه حادث فردي لايمكن أن يؤثر على ايجابيات القناة المشهود لها.

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