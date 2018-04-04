زفاف وسط البازلاء والجزر في أمريكا

أخبار الآن| بنسلفانيا - الولايات المتحدة - (وكالات)

"على جميع المتسوقين الانتباه: هناك حفل زفاف في الممر 13" بهذه الكلمات تم اعلام متسوقين في احد المتاجر الامريكية بوجود حفل زفاف، فقد عقد زوجان قرانهما في متجر ضخم وسط الجزر والبازلاء المعلبة وضيوف حفل زفافهما بولاية بنسلفانيا الأميركية حيث التقيا قبل عشر سنوات، وقال القاضي الذي أشرف على المراسم، إنه أول حفل زفاف له في متجر للبقالة. في حين اعرب صاحب المتجر عن سعادته باستضافة الزوجين.

فقد ذكرت صحيفة "فالي نيوز ديسباتش" أن لاري سبيرينغ (69 عاما) وبيكي سميث (61 عاما) عقدا قرانهما يوم الأحد في متجر في "لوير بوريل"، حيث التقيا قبل عشر سنوات، وقالت سميث إنها كانت تعمل في المتجر عندما جاءها سبيرينغ وأعطاها قطعة من الورق تحمل اسمه ورقم هاتفه. وقالت إنه كان من المناسب أن يتزوجا في الممر الذي التقيا فيه.



وقال الزوجان إنهما اختارا يوم 1 أبريل، وهو أحد الفصح، لأنه قريب من تاريخين مهمين آخرين: سبيرينغ يحتفل بعيد ميلاده يوم 2 أبريل، وسميث تحتفل بعيد ميلادها في 3 أبريل..



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