مغردون سعوديون يدعون لمقاطعة حسابات أعداء الوطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

شن مغردون سعوديون هجوما على الحسابات المسيئة للمملكة العربية السعودية على تويتر، ودعا المغردون على "تويتر" ضمن هاشتاغ "#الغاء_متابعه_اعداء_الوطن" الذي حصد أكثر من 170 ألف تغريدة، إلى إلغاء متابعة كل الحسابات التي تثير الفتن أو تنشر الشائعات وتسيء للوطن.

وجه مستخدمو الهاشتاغ رسائل قاسية لأعداء الوطن عبروا فيها عن موقفهم الثابت والمبدئي ضد ما وصفوه بـ "المؤامرة" التي تحاك ضد السعودية وقادتها ومحاولة النيل منها.

ولم يكتف المغردون السعوديون بتوجيه الرسائل لأعداء الوطن بل أطلق فريق آخر عددا من الهاشتاغات المؤيدة للمملكة وولي العهد محمد بن سلمان معتبرين أن الأحداث تتوالى على المملكة، ومع كل حدثٍ وأزمة يظهر جليًا قوة وتلاحم الشعب مع قيادته، وأبدو دعمهم ومساندتهم لهم.

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