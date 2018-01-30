في صعيد مصر: قرية ممنوع على الرجال دخولها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الغرائب التي نسمع بها لا تأتي معظمها بالضرورة نتيجة فعل غير مدروس أو انزواء في التفكير، ثمة أمور تحدث وتكمن خلفها العديد من المبررات المنطقية، إلا أن عدم درايتنا بالظروف هو ما يجعل الامر عصيا على الفهم او يترك لدينا إحساسا بالإستغراب، وكما يقال، إن عُرف السبب بطُل العجب.

ومن هذه الغرائب قرية السماحة المصرية، هي قرية مثلها مثل جميع القرى، إلا أنها مخصصة للنساء فقط وغير مسموح للرجال دخولها، تقطنها زهاء 300 سيدة، ومن تفكر في الارتباط تطرد منها فورا. قرية خصصتها الحكومة المصرية للنساء والسيدات الأرامل والمطلقات،

حيث تتبع مدينة أدفو، وتبعد عن مدينة أسوان جنوب مصر بنحو 120 كيلومترا، وتضم مناطق زراعية قامت الحكومة بتخصيصها لتلك النسوة كي يقمن بزراعتها وتربية الدواجن والماشية فيها ومن ثم توفير مصدر رزق لهن.

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من جانبه قال حمدي الكاشف، المراقب العام للقرية، إن مشروع القرية بدأ في العام 1998 عندما اتخذت وزارة الزراعة قرارا بتخصيص قريتين جديدتين للسيدات المطلقات والأرامل فقط، مضيفا أنه يعيش في القرية 303 أسر من النساء وأولادهن فقط، دون الرجال.

ويتم منح كل سيدة منهن منزلا وقطعة أرض مساحتها 6 أفدنة. وأكد "الكاشف"، أن مساحة الأراضي الزراعية بالقرية تبلغ 1818 فدانا، ويتم تقديم الكثير من المساعدات لسيدات قرية السماحة من خلال القائمين على المشروع أو المنظمات الدولية، حيث يتم توفير أثاث ومفروشات وأدوات زراعية ومستلزمات الزراعة لهن، ومنحهن قروضا قصيرة الأجل يتم تسديدها بعد مرور عام واحد، وأيضًا قروض لتربية الحيوانات يتم تسديد قيمتها خلال 3 سنوات.

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