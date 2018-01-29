مصريون يطالبون بمعاقبة رجل أجبر حصانه على التدخين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

طالب العديد من المصريين بعد أن عبروا عن إستيائهم بشدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمعاقبة رجل مصري (هو من أحد أفراد الفرقة الشعبية في مصر) يملك حصانا إثر إنتشار فيديو يظهر إجبار الرجل للحصان على التدخين.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر أحد أفراد الفرقة الشعبية في مصر وهو يقوم بإجبار حصان على تدخين سيجارة حشيش عن طريق الاستنشاق من أنفه، أمام المتواجدين في الفرح، وسط استهجان بعض الحاضرين، خصوصا حين حاول الحصان المقاومة صرخ فيه الرجل قائلا "أوعى تتحرك".

ورقص بعد ذلك الحصان على أنغام المهرجانات في حالة غير طبيعية، وكان سريع الحركة وجسمه غير متزن.

وعلى الأثر طالب الكثير من المعلقين على مقطع الفيديو بمعاقبة الرجل مالك الحصان على فعلته.

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