معلم امريكي يجبر طلابه على إغلاق هواتفهم خلال الفصل الدراسي

أخبار الآن | لاس فيغاس - امريكا ( وكالات)



بدأت الهواتف المحمولة للتو في الاستيلاء على حياة الجميع.. وخصوصا في المدارس ، الا أن أحد المعلمين في مدرسة ثانوية في لاس فيغاس يحاول تغيير ذلك. ديبي سيمون، الذي يعلم الاسبانية، يجبر طلابه على وضع هواتفهم في حقائبهم الخاصة قبل كل فصل.

يقول المعلم "انهم يلتقطون الحقائب الخاصة بهم، انهم يأتون ويقفلون هواتفهم، وهذا كل شيء".

الحقائب تحتوي على قفل مغناطيسي وتوضع الهواتف في داخلها، ولا يمكن إعادة فتحها حتى تم تمريرها عبر قاعدة مغناطيسية.

الطلاب في البداية احتجوا ضد سياسة الفصول الدراسية عندما تم تنفيذها في العام الماضي، انهم يحبون ذلك الآن.

تقول مديرة المدرسة "إن المشاركة في الفصول الدراسية ارتفعت... في الواقع كان يأتيني العديد من الطلاب ويقولون: شكرا لك، لأنني لم اكن اركز في الصف كما يحدث في هذه السنوات."

تقول إحدى الفتيات في سن المراهقة: "نحن أكثر تركيزا"

"بالتأكيد لقد تحسنت درجاتي قليلا"، تصريحات زميلها.

في حالات الطوارئ، يسمح المعلمون للطلاب بفتح هواتفهم والذهاب خارج الفصل.

من أجل طمأنة الآباء، تضيف مديرة المدرسة أن الآباء يستطيعون الاتصال بالمدرسة مباشرة إذا كانوا يريدون الوصول إلى أطفالهم.

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