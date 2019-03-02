لبشرة ناعمة وجذابة.. عليكِ بحبوب "الأوميغا 3"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعاني الكثيرات من مشاكل في البشرة، الأمر الذي يدفعهنّ إلى اللجوء إلى المستحضرات الطبية لعلاجها. وفي إطار ذلك، فإنّ الأوميغا 3، وهو نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة، يعتبر مهماً جداً للبشرة، ويمكن الحصول عليه من الطعام أو عبر حبوب دوائية.

فما هي فوائد حبوب الأوميغا 3 على البشرة؟

1- تعمل على زيادة نعومة البشرة وليونتها وجاذبيتها ونضارتها.

2- تقضي على بقع البشرة الداكنة، كما أنها تحميها من الأشعة الفوق بنفسجية وآثارها السلبية عليها.

3- تساهم في ترطيب البشرة والحدّ من جفافها وتشققاتها.

4- تحدّ من المشاكل الجلدية وعلاجها، مثل حب الشباب الإكزيما والتقرحات.

5- تساعد على مواجهة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

6- تحفز عملية تجدد خلايا وأنسجة الجلد.

مصدر الصورة: سيدتي

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