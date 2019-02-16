إليكِ سيدتي.. 8 نصائح مهمة لمكياج ملفت خلال مقابلات العمل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المهم أن يكون مكياج المرأة مناسباً لها كي تظهر بإطلالةٍ رائعة وملفتة. وكما تعلم جميع النساء، فإنّ تطبيق المكياج يحتاج إلى الوقت الكافي ليكون دقيقاً وجميلاً. وعادةً، فإنّ الكثير من النساء يركزن على المكياج أثناء مقابلات العمل. وعادةً، فإنّ هناك الكثير من الشروط التي يجب الالتزام بها في هذه الحالة.

وإنطلاقاً من حرص خبراء الجمال على ضرورة ظهور المرأة بإطلالةٍ بارزة، فإنّهم يقدمون لكِ مجموعة من النصائح الضرورية أثناء وضع المكياج لمقابلات العمل، وذلك بحسب موقع "all women talk" الإلكتروني،

فإليكِ عزيزتي أبرز هذه النصائح:

1- لا تبالغي بوضع المكياج وتجنبي الألوان القوية.

2- استخدمي الكونسيلر والبودرة لإخفاء عيوب البشرة كحب الشباب، مع الحرص على أن تكون البودرة مطابقة للون البشرة.

3- استخدمي قلم الكحل والماسكارا باللون الأسود.

4- لا تكثري من وضع الرموش.

5- لا تبالغي في رسم حاجبيك واحرصي على استخدام البودرة لرسمها بدلاً من القلم.

6- تجنبي استخدام العدسات اللاصقة الملونة وضعي قطرة لتبييض العين.

7- امزجي محمر الخدود بعناية، كما عليك تجنب استخدام محمر خدود ذي لمعة.

8- تجنبي الألوان البراقة واللامعة عند وضع أحمر الشفاه.

مصدر الصورة: ياسمينا

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