مخاطر الرموش والأظافر الصناعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

أصبحت الرموش والأظافر الصناعية سلعة متوفرة فى كل مراكز التجميل وتستخدمها النساء للحصول على الجمال والجاذبية لكن الأطباء يحذرون من أن أضرار استخدامها أكبر بكثير من فوائدها لأنها تفقد المرأة جمالها الطبيعى وتهددها بالأمراض المختلفة.

يلجأ الكثير من السيدات إلى تركيب الرموش الصناعية الثابتة أو المؤقتة لمنحهن الجاذبية وأيضا تركيب الأظافر الصناعية من (الإكريليك )

خاصة أنها أصبحت متوافرة فى كل صالونات التجميل بأسعار مناسبة . ولكن يحذر الأطباء من مخاطرها.

أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من أن مجرّد التهيّج الذي يحدث من الغراء المستخدم للصق الرموش ممكن أن يقود المرأة إلى فرك عينها وتضخمها، مضيفاً إلى أن أطباء العيون يؤكدون زيادة عدد المريضات اللواتي يعانين بسبب الرموش الصناعية.

وفي إنجلترا يحذر الإخصائيون من أن استخدام الرموش الصناعية يمكن أن يسبب خسارة دائمة للرموش الطبيعيةوقد يحدث تلف للبصيلات بحيث تتوقف عن إنتاج الرموش الطبيعية. كما يشير الخبراء إلى أن التركيب الخاطئ للرموش الصناعية يفقد النساء عددا من الرموش الطبيعية عند القيام بنزعها، ويشيرون في هذا المجال إلى أنه إذا تمّ نزع رموشك الطبيعية أكثر من 20 مرة ستفقدينها للأبد.

ومن أضرار تركيب الرموش الدائمة

. تساقط الرموش الأصليّة، وعدم قدرتها على النمو مرة أخرى، تشوّه منظر الرموش في حال لم يتم مراعاة الزاوية المناسبة عند تركيبها.

ظهور بعض المضاعفات والآثار الجانبيّة المتمثلة في الاحمرار، والحكة، والانتفاخات في منطقة الجفن والعينين.

ويلجأ ايضا الكثير من السيدات إلى تركيب الأظافر "الأكريليك" وتعد بالنسبة للسيدات حلاً سحرياً للحصول على أظافر جميلة وأنيقة ولكن هناك بعض الأضرار من الأظافرالدائمه

ومن أهم الأضرار الخاصة بالأظافر الصناعية أن المادة اللاصقة الكيمائية تحتوى على الفورمالديهايد والتى تسبب السرطان .

ويلاحظ أن استمرار استخدام الاظافر الصناعية يساعد على فقد الأظافر الطبيعية وكذلك وجود الأظافر الصناعية يمنع الزيوت الطبيعية التى تفرزها الأظافر للنمو .

كما أن الأظافر الصناعية أقوى من الطبيعية لذلك إذا حدث أى تمزق فيها يسمح بنمو الفطريات والبكتيريا تحتها كما أن الصمغ المستخدم يوفر بيئة جيدة للعدوى .

ويوجد حالات يزيد فى الحساسية من الصمغ المستخدم فى لصق الأظافر الصناعية مما يؤدى إلى آلام بالجلد المحيط بالأظافر الطبيعية لفترة تمتد إلى عام .

ومن المشاكل المحتمل حدوثها حتى مع اتخاذ الاحتياطات هى حالات الحساسية تجاه مسحوق "الأكريليك" الموجود في الأظافر.

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