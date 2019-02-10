في عمرها الـ97.. "عميدة الموضة" تواصل تألقها وهذا جديدها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع بلوغها سن الـ97، ما زالت مصممة الديكور والأزياء الأمريكية آيرس أبفل، تتمتع بحيوية لا توصف رغم عمرها الكبير. ومؤخراً، فقد وقّعت "عميدة الموضة" عقد عملٍ مع وكالة IMG IMG الشهيرة لـ عرض الأزياء، والتي تتعاون مع عارضات عالميات مثل: كايا جيربر، كارلي كلوس، جوان سمولز، كايت موس، كريسي تايغن، والأختين جيجي وبيلا حديد.

ويعتبرُ سجلّ أبفل حافلاً على صعيد الموضة والتصميم وفن الديكور، فإليكم أبرز المحطات في حياتها:

- أسست شركة لصناعة الأنسجة، الامر الذي فتح الباب أمامها للمشاركة بمشاريع عديدة.

- اهتمت بتنفيذ مشاريع ديكور للبيت الأبيض خلال عهد 9 رؤساء أمريكيين وهم: ترومان، أيزنهاور، كيندي، جونسون، نيكسون، فورد، كارتر، ريغن، وكلينتون.

- نالت شهرة كبيرة في عالم الأزياء والموضة منذ العام 2005 بعد معرض لها في متحف ميتروبوليتان في نيويورك ضمّ مجموعة من أزيائها وأكسسواراتها.

- طرازها معروف بالألوان القوية والطبعات المزركشة والأكسسوارات الكبيرة.

- عند بلوغها سن الـ90، أصبحت آيرس أستاذة زائرة في جامعة تكساس تحاضر حول أساليب الموضة.

تحاضر حول أساليب الموضة. - في العام 2013، برز اسمها في قائمة أفضل "الفاشينيساز" العالميات في صحيفة "الغارديان" البريطانية.

- حاصلة على عدة جوائز عالمية في عالم الموضة .

. - شاركت في حملات ترويجية لأسماء مهمة في مجال الموضة والجمال أمثال: Kate Spade، وMac Cosmetics، وAlexis Bittar، وAigner.

- في العام الماضي 2018، قامت شركة "ماتيل" المصنّعة لدمية "باربي" بتنفيذ دمية على صورة آيرس لتصبح أكبر امرأة في العالم تُصنع لها هذه الدمية.

(CNN)

(Us Weekly)

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