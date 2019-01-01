امرأة في تكساس تنجب رضيعاً وزنه ضعف المعدل الطبيعي (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ذهل أطباء في مستشفى في تكساس بـمولود وزنه ضعف وزن المعدل الطبيعي للأطفال حديثي الولادة .

مصدر الصورة : غلوبال نيوز

وقد أنجبت السيدة جينيفر ميدلوك رضيعها "علي " الذي يزن حوالي الـ15 باوند أي حوالي الـ6,8 كيلوغرام في 12 كانون الأول، إلا أنها تفاجأت بعدما اكتشفت أنه أثقل طفل وُلد في مستشفى تكساس.



ولفتت الأم جينيفير الى أن طبيب التوليد الذي كان حاضراً خلال إنجاب رضيعها علي، قال إنه الرضيع الأكبر حجماً خلال حياته المهنية منذ 30 عاماً.



وقالت الأم إنها كانت تتوقع أن يكون وزن ابنها الجديد نحو 4 كيلوغرامات، تماماً مثل وزن ابنتها التي ولدت قبل عامين، إلا أنها تفاجأت بعدما علمت أن وزن علي أثقل.





إشارة الى أن جينيفير أنجبت ابنها عبر عملية قيصرية، تمّ بعدها وضع الرضيع في العناية المركزة بسبب انخفاض نسبة السكر والصفائح الدموية في دمه بسبب حجمه، علماً أن الصبي بات الآن بحالة جيدة.

مصدر الصورة : mirror

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