المكسيكية "فينيسا" تتوج بلقب ملكة جمال العالم (صور)

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توجت ملكة جمال المكسيك Vanessa Ponce De Leon بلقب “ملكة جمال العالم” للعام 2018 بعدما تنافست في التصفيات النهائية مع كل من بلاروسيا، جامايكا، المكسيك، اوغندا وتايلاند.

وعلّقت صاحبة اللقب قائلة: “لا أصدّق أنني فزت، جميع المشاركات قدّمن أداء جيداً، أشعر بالفخر لتمثيلي لهنّ، سأبذل قصارى جهدي في الوقت المتاح لي لأجل هذا اللقب”.

وأضافت " كل المنافسات يسحقين اللقب "

وبهذا تكون فنيسا قد توجت على عرش الجمال في العالم خلال الدورة الـ68 من المسابقة التي نظمت في مدينة سانيا الصينية الساحلية. وتسلّمت التاج من الهندية مانوشي شيلار.

واختيرت وصيفة أولى لها التايلاندية نيكولين بيشابا ليمسنوكان (20 عاماً) التي تدرس إدارة الأعمال.

وهي المرة الثامنة التي تقام فيها هذه المسابقة في سانيا، حيث نظمت هذه الفعاليات للمرة الأولى سنة 2003.

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