شاكيرا في قفص الاتهام من قبل السلطات الاسبانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهمت السلطات الاسبانية المغنية الكولومبية العالمية، شاكيرا مؤخراً ، بالتهرب من الضرائب، وإخفاء نحو ما يقارب 15 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات.

كما افادت وسائل اعلام : "بأن الادعاء العام في إسبانيا أمضى عاما كاملا وهو يجري تحقيقات مكثفة حول شاكيرا إلى أن توصلت التحقيقات إلى أن شاكيرا قد خدعت سلطات جمع الضرائب بعدم دفعها للضرائب ، وسيقدم الادعاء اتهام جنائي رسمي يضم 3 تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي لكل من السنوات الضريبية الثلاث، إلى القاضي خلال الأيام القليلة المقبلة

ولم تسجل شاكيرا نفسها كمقيمة بشكل كامل في إسبانيا يتعين عليها دفع الضرائب إلا في عام 2015، وقد كانت تقيم قبلها في جزر البهاما.

ويأتي اتهام شاكيرا على خلفية أنها لم تسجل نفسها كمقيمة بشكل كامل في إسبانيا يتعين عليها دفع الضرائب إلا في عام 2015، وقد كانت تقيم قبلها في جزر البهاما، إذ كانت تقيم مع لاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عام 2011.

إذ حسب قانون إسبانيا، يتعين على الأشخاص الذين يقيمون في إسبانيا لمدة تزيد عن 183 يوما أن يسجلوا أنفسهم كمقيمين دائمين وأن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم بشكل كامل.

من جانبه، قال متحدث باسم المغنية شاكيرا: "إنها لا تدين بأي أموال لسلطات الضرائب الإسبانية، وشدد على أنها اتبعت نصيحة مستشاريها الماليين، لافتا إلى أنها مستعدة للتعاون من أجل "حل الخلافات المتعلقة بالمعايير"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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