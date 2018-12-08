"بلاك بانثر" يهيمن على ترشيحات "غرامي" بـ8 جوائز

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم الشهيرة بـ"Grammy"، بإسدال السّتار عن قائمتها لأفضل الأعمال والألبومات الموسيقية لعام 2018،

حيث تصدر فيلم الأبطال الخارقين "Black Panther" بـ 8 ترشيحات دفعة واحدة، وفي المركز الثاني جاء النجم العالمي دريك بـ7 ترشيحات، وأخيراً المنتج بوي دا والمغني الأمريكي براندي كارليل بـ6 ترشيحات.

كما رُشحت كاردي بي مابين أفضل ألبومات في العام.



كما حصل كلاً من كاردي بي، ليدي غاغا، تشايلديش جامبينو، مارين موريس، مغني الـ"R&B" H.E.R، والمنتج ساونويف بـ5 ترشيحات لكلاً منهما، مابين أفضل ألبومات في العام، وأفضل أغنية سينجل، وأفضل موسيقي تصويرية، إلى جانب العديد من الجوائز العالمية لنخبة من ألمع الموسيقيين العالميين.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الـ"Grammy" في دورتها الـ61 هذا العام، يوم الأحد الموافق 10 فبراير المقبل، وسيتم بثه مباشراً وحصرياً من مدينة لوس أنجلوس على قناة.

اقرأ أيضا:

فايا يونان تفوز بلقب أفضل مطربة سورية