فايا يونان تفوز بلقب أفضل مطربة سورية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ضمن جوائز "داف باما ميوزيك أوورد" الألمانية تُوِّجَت النجمة السورية، فايا يونان، بلقب "أفضل مطربة سورية لعام 2018". فايا يونان حصلت على اللقب عقب منافسة محتدمة بين جمهورها وجمهور المطربة، أصالة نصري، خلال عملية التصويت، لتنال يونان في نهاية المطاف النسبة الأعلى من الأصوات.

وفي إطار فوزها باللقب، تستعد الفنانة السورية للسفر إلى مدينة دبي، حيث من المقرر عقد حفل رسمي لتوزيع جوائز "داف باما ميوزيك أوورد"، في 21 ديسمبر الجاري. كما أعلنت اللجنة المنظمة للحدث العالمي، لائحة النجوم العرب المرشحين للفوز بلقب "أفضل مطرب عربي لعام 2018"، في حين ما زالت عملية التصويت جارية، ومن ضمن هؤلاء النجوم: عمرو دياب وتامر حسني وسعد لمجرد.

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