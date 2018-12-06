أبرز 5 مصالحات تمت بين النجوم العرب في 2018

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في كل يوم يمكنك أن تطلع على موهبة، أو ظاهرة، أو حدث جديد، ما بين غريب وعجيب، أو طريف. ومن خلال هذا التحقيق جمعنا لكم مجموعة من الصور، التي تم تداولها خلال عام 2014، والتي كان لتصوير «السيلفي» نصيب كبير منها، نقدم لكم بعضاً منها، والبعض الآخر تم تسجيله رسميّاً ضمن موسوعة «غينيس للأرقام القياسية». فإليكم هذا الجزء اليسير من الأرقام التي حطمت سابقاتها: