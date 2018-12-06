أبرز 5 مصالحات تمت بين النجوم العرب في 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
على الساحة الفنية ، دائما ما تبرز المشاكل الشخصية بين النجوم لتكون العناوين الأولى في المجلات وصفحات التواصل الاجتماعي ، فالعلاقات في الوسط الفني دائما ما يعتريها الغيرة والتنافس، وأحياناً يكون مجرد سوء تفاهم .. لكن الأخبار المفرحة هي تلك التي تعلن انتهاء أشهر وأحياناً سنوات من الخصام بين الفنانين الذين نحبهم .. هنا جمعنا لكم أبرز 5 مصالحات تمت في عام 2018..
1. علي الحجار ومحمد رمضان
2. شذى حسون وأحلام
3. زياد الرحباني والسيدة فيروز
4. أصالة تنهي الخلافات مع شقيقتها
5. نوال الكويتية وأحلام
مصدر الصور : مجلة هي
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