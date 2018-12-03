مفاجآت جديدة في قضية انتحار الممثلة الهندية جيا خان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

مازالت المفاجآت مستمرة في قضية انتحار الممثلة الهندية "نفيسة رضوي خان" المعروفة في الوسط الفني الهندي بوليوود بـ "جيا خان" والتي سببت صدمة كبيرة في الوسط الفني عام 2013 ولا يزال صدها متوالي و يخضع للمحاكمات القضائية حتى الآن

حيث أصبحت قضية "جيا خان" الأكثر تناولا مع معظم الادعاءات الموجهة ضد عائلة بانتشولي بسبب علاقتها بالممثل الشاب سراج بانتشولي.

حيث أعلنت الشرطة في يوم 5 يونيو 2013 أنها عثرت على خان مشنوقة في شقتها في مدينة مومباي إلى أن الشرطة قد توصلت إلى فرضية انتحارها بشكل بدائي.

وكانت قد أوضحت الشرطة أن جيا انتحرت من خلال تعليق نفسها في مروحة سقف في غرفة نومها.

وسرعان ما وُجهت أصابع الاتهام إلى الاكتئاب وتأكد ذلك من خلال ورقة انتحار من ستة صفحات وجدتها أخت الضحية في المنزل، وبعد أربعة أيام، اتضح بحسب الطب الشرعي (التشريح) أن جيا أجهضت نفسها مما أثار جدلا كبيرًا وغير في مجرى القضية.

وكانت الشرطة قد أعلنت إلقاءها القبض على الممثل "سراج بانتشولي" نجل ممثلي بوليوود "أديتيا بانشولي وزارينا وهاب" ، للاشتباه في أن له "دورا" على تحريضه الممثلة الشابة جيا خان إلى الانتحار.

وعلى خلفية هذه القضية تتوجه أصابع الإتهام إلى الممثل "سراج بانتشولي" حتى الآن كما أن هناك ثلاث جلسات في المحكمة حاليا يتعين من خلال الاستماع لحيثيات القضية، وربما تتوصل المحكمة إلى حكم بشأن هذه القضايا القانونية في شهر ديسمبر قد يقلب مسار القضية التي أصبحت قضية رأي عام في الشارع الهندي.

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