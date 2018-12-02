شوبرا وجوناس يتزوجان وسط جمهور حاشد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

في مراسم شهدت بذخاً واضحا في قصر هندي، عقدت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغني الأميركي نيك جوناس قرانهما بحضور عائلتيهما والأصدقاء.

شوبرا قالت عبر حسابها على "إنستغرام" في رسالة جاء فيها "من الأشياء الخاصة جداً التي حققتها علاقتها مع جوناس هو الانصهار بين عائلتين تحترم كل واحدة منهما معتقدات الأخرى وثقافتها".

وشارك في زواجهما أفراد عائلتيهما وبينهم شقيق العريس جو جوناس وخطيبته الممثلة البريطانية صوفي ترنر، إحدى بطلات مسلسل "غايم أوف ثرونز".

وكان نيك جوناس (26 عاماً) أعلن خطوبته على شوبرا في آب/أغسطس الماضي مع نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهما في ملابس هندية تقليدية.

وكانت شوبرا فازت بلقب ملكة جمال العالم عام 2000 وتعتبر من أبرز نجمات بوليوود وهي من الممثلات الهنديات القليلات اللواتي حققن نجاحا في الخارج. ومثلت في مسلسل "كوانتيكو" التشويقي وأصدرت أغاني مع فنانين بارزين من أمثال بيتبول وفرقة "ذي تشاينشموكرز".

كما حقق نيك جوناس النجاح أولا عندما كان طفلاً من خلال فرقة "ذي جوناس بروذيرز" مع شقيقيه. وبات اليوم يخوض غمار التمثيل أيضا.

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