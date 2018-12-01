الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا يحصد نجمة في ممر المشاهير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



حصد الممثل والمؤلف الأمريكي لين مانويل ميراندا مؤخراً البالغ من العمر (38 عاماً) والفائز بجوائز توني وإيمي وجرامي على نجمة في ممر المشاهير خارج مسرح بانتيجيز في هوليوود

وصرح الممثل لين خلال مراسم إزاحة الستارة عن النجمة : "يشعر بأنه في حلم.. فوجود نجمته خارج هذا المسرح الرائع يعني له الكثير".

يعد ميراندا بطل مسرحية هاميلتون الموسيقية الشهيرة والتي فازت سابقاً بجائزة بوليتزر، وتعتبر من أنجح المسرحيات في برودواي حالياً، ومن المقرر عرضها في لندن وشيكاغو كما ستجوب الولايات المتحدة.

كما أشار ميراندا إلى أنه يشارك في مشروعات سينمائية مثل الفيلم الجديد "عودة ماري بوبينز" إلى جانب مشاركته في كتابة موسيقى فيلم الرسوم المتحركة "موانا" ويعمل حالياً على فيلم موسيقي جديد يحكي قصة "حورية البحر الصغيرة".

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