أنجلينا جولي وبراد بيت يتفقان بشأن حضانة أولادهما

أخبار الآن | لوس انجليس - أمريكا (رويترز)

توصل نجما هوليود المطلقان انجلينا جولي وبراد بيت لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهم الستة بعد أكثر من عامين من المفاوضات الشاقة وذلك حسبما قالت محامية جولي يوم الجمعة.

يشار إلى أن جولي وبيت كانا من أكثر الأزواج في هوليود جذبا للأضواء وقد انفصلا في شهر ايلول سبتمبر أيلول من عام 2016 بعد قصة حب استمرت لمدة عشرة أعوام وزواج ٍ استمر لمدة عامين.

وقالت سامانثا بلي ديجان في بيان لرويترز ”تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي.

”هذا الترتيب،الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة. الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال“.ولم يكن لدى ممثلي بيت تعليق.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهم الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني.ولم يوضح البيان الذي صدر الجمعة كيفية تقسيم الحضانة وامتنع متحدث باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان قد تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من ديسمبر كانون الأول أمام قاض خاص في لوس انجليس.

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