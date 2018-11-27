أسرار جديدة تكشف ما كان يحدث في منزل أنجلينا جولي قبل طلاقها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تغصّ حياة المشاهير بالكثير من الأسرار التي لا يعرفها أحد، سوى أشخاص لديهم صلة وعلاقة وطيدة بهم، وأغلبهم من العاملين في منازلهم. في الواقع، فإنّ هؤلاء الأشخاص يكونون مقرّبين جداً من هؤلاء المشاهير، ويعرفون الكثير عنهم، ولكنهم لا يستطيعون كشف أي معلومةٍ عمّا يعرفونه.

إلاّ أنّ هذا الأمر اختلف بالنسبة لمدبرة المنزل السابقة لنجمة هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت، إيان هالبرين، التي كشفت الكثير من الأسرار الخاصة بهما وغير المعلنة في كتاب ألفته يحمل عنوان "برانجيلينا: القصة الحقيقية لبراد بيت وأنجلينا جولي".

ولفتت هالبرين إلى أنّ "المشاكل كانت متواصلة ولا تتوقف بين النجمين طوال اليوم"، مؤكداة "أن جولي كانت سريعة الإنفعال وغير قادرة على التحكم في أعصابها"

كذلك، فقد أوضحت هالبرين أنّ "جولي كانت تعاني من الغيرة الشديدة من براد بيت وتصاب بحالة هستيرية كلّما تقاضى راتباً أعلى منها، وكردّ فعل على ذلك تتهمه بالخيانة".

وأشارت مدبرة المنزل إلى أنّ "الأطفال كانوا يعيشون في أجواء مسمومة، حيث يكون الصراخ سائداً لأوقات كثيرة، الأمر الذي يؤدي بهم إلى البكاء والتوتر".

مصدر الصورة: blaber.pl

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