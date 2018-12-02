مهام جديدة تجمع كلوني وزوجته بالأمير هاري وماركل.. ما القصة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، سيعمدان إلى تعيين جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين كعرّابين لطفلهما الأول".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "كلوني وعلم الدين أصبحا من المقرّبين لميغان وهاري، وهما مرشحان لنيل هذا الشرف".

وأوضحت المصادر أنّ "علاقة صداقة تربط الأمير وزوجته بكلوني وعلم الدين منذ سنوات، وقد حضر الأخيران حفل زفاف هاري وميغان".

إلى ذلك، فقد أوردت العديد من التقارير أنّ "الأمير وزوجته سيحضران حفل عشاء الشهر المقبل في منزل كلوني في لندن، حيث سيكون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، من بين المدعوين".

وبحسب المصادر، فإنّ "كلوني أخبر بعض الناس أنّ لديه حدساً كبيراً، وأنه سيكون وعلم الدين، من بين الأزواج الذين سيُطلَبُ منهم أن يقوموا بهذا الدور الهام، في حياة الطفل الملكي القادم".

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أنّ "هاري وميغان استأجرا بالفعل مربية أطفال مشهورة تدعى كوني، المعروفة بكوني سيمبسون، وقد أوصاهما بها الزوجان كلوني. وعلمت المربية هذه مع مجموعة من الأزواج المشهورين بينهم: جيسيكا بييل وجاستين تمبرليك، وكاش وإرين وجيسيكا ألبا، وإميلي بلانت وجون كراسنسكي.

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