تعرفوا على الفواكه المجففة التي تساعدكم على خسارة الوزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتميّز الفواكه المجفّفة باحتوائها على مكوّنات غذائية أساسية لصحة الجسم وعمل الأجهزة، بالاضافة الى طعمها اللذيذ . كما تساعد في كثير من الأحيان على خسارة الوزن كونها تجعل المرء يشعر بالشبع لوقت طويل، وبالتالي فلا يفرط في تناول الأطعمة.

لذا، سنقدّم لكم لائحة بالفواكه المجففة التي تساعدكم على خسارة الوزن:

- الخوخ المجفف: يحتوي الخوخ المجفف على الكثير من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين التمعج المعوي، وهي العملية التي تساعد الجسم على التخلّص من السموم وخسارة الوزن. كل 100 غرام من الخوخ المجفف يحتوي على 240 سعرة حرارية.

- المشمش المجفف: يساعد المشمش المجفف المرء على الشعور بالشبع لمدة طويلة قد تصل الى 5 ساعات. هذه الفاكهة المجففة غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكل 100 غرام منها يحتوي على 200 وحدة حرارية فقط.

- الزبيب: يعتبر الزبيب من أكثر أنواع الفواكه المجففة التي تساعد على خسارة الوزن. كل 100 غرام من الزبيب يحتوي على 299 سعرة حرارية و 0.5 غرامات فقط من الدهون.

- التمر: إن الشخص الذي يستهلك التمر يشعر بالشبع لفترة طويلة. إن التمر غني بالفيتامين B5، وكل 100 غرام من التمر يحتوي على 282 سعرة حرارية.



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