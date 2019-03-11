"تشيز كيك البرتقال".. سهل وشهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (kitchen.sayidaty)

التشيز كيك من أنواع الحلويات الغربية التي باتت تحضر في مطابخنا العربية بكثرة، بإمكانك استخدام أي نوع تفضلين من الفواكه وإضافته إليه، ومن خلال تقريرنا سنتعرف على طريقة عمل تشيز كيك البرتقال.

- وقت التحضير:60 دقيقة

- يكفي لـ6 أشخاص.

المقادير

- بسكويت دايجستف : 250 غراماً (لطبقة البسكويت)

- الزبدة : اصبع (100 غم، مذابة، لطبقة البسكويت)

- البرتقال : 2 حبة (مقطعة إلى حزوز بدون قشر، للحشوة)

- الجبن الكريمي : كوب (للحشوة)

- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (المبشور، للحشوة)

- حليب مركز محلى : ثلثان (للحشوة)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (للحشوة)

- عصير البرتقال : ملعقة كبيرة (للحشوة)

- البرتقال : 8 حزوز (أو برش برتقال، للتزيين)

طريقة التحضير

1. لطبقة البسكويت: ندهن قوالب التارت بالزبدة. ثم نضع البسكويت في محضرة الطعام ونطحنه حتى يصبح ناعماً جداً، ننقله إلى وعاء ونسكب عليه الزبدة المذابة ونحرك حتى تمتزج المكونات.

2. نوزع خليط البسكويت على قوالب التارت ونسوي سطحها بالضغط عليها قليلاً ثم نضعها في البراد.

3. للحشوة: نضع ثمانية حزوز برتقال جانباً ونقطع الباقي إلى مكعبات.

4. باستخدام خفاقة كهربائية، نخفق معاً كلاً من الجبنة الكريمية وبشر البرتقال حتى يصبح المزيج ناعماً.

5. نضيف الحليب المكثف وعصير البرتقال و الليمون بالتدريج أثناء الخفق ونخقق لمدة 5 دقائق حتى يصبح المزيج ناعماً.

6. نضيف مكعبات البرتقال مع التحريك، ثم وبوساطة ملعقة نوزع المزيج في قوالب التارت.

7. نضع القوالب في البراد لليلة كاملة.

8. نزين سطح كل قطعة بواحد من حزوز البرتقال أو برش البرتقال (حسب الرغبة).

(مصدر الصورة: kitchen.sayidaty)

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