شرائح الشوفان بالزنجبيل.. حلوى مفيدة بطعم لذيذ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الحلويات بمختلف اصنافها تعتبر أطباقاً شهية ولذيذة. ومن بين تلك الأصناف، حلوى شرائح الشوفان بالزنجبيل التي تعتبر من الحلويات الشهية والمميزة والمفيدة لاحتوائها على عناصر غذائية يحتاجها الجسم دائماً.

فإليكم مقاديرها وطريقة تحضيرها.

المقادير:

- كوب طحين.

- كوب شرائح شوفان.

- 2/1 كوب برش جوز الهند.

- 4/1 كوب سكر اسمر.

- ملعقتان كبيرتان من القطر.

- 150 غراما من الزبدة.

- كوب حليب مكثف محلى.

- ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش.

- 2/1 1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر.

طريقة التحضير:

- تذوّب الزبدة ثم يخلط الطحين مع الشوفان، جوز الهند، السكر الأسمر والبايكينج باودر

- بعد ذلك، تضاف الزبدة المذابة إلى الخليط مع القطر مع التقليب المستمر

- يسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الزبدة

- عندها، وتدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 – 20 دقيقة

- أما هنا، فيتم تحضير التغليفة في هذه الأثناء، وتذوّب الزبدة في مقلاة على النار ثم يضاف الزنجبيل، ثم الحليب المكثف المحلى بعد دقائق

- وترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية ثم يرفع عنها.

- وأخيراً، تسكب التغليفة بعد نضج شرائح الشوفان ثم يترك المزيج جانباً حتى تبرد الشرائح، لتصبح جاهزة للتقديم.

"والف صحة وهنا"!

مصدر الصورة: البوابة نيوز

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