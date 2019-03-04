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فطيرة التفاح الشهية.. حضرها الآن بـ5 خطوات فقط

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ فطيرة التفاح من أكثر الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. فإليكم المقادير مع طريقة التحضير:

المقادير:

- تفاحة واحدة

- خبز التورتيلا

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة الذائبة

- ملعقتان كبيرتان من السكر الأسمر

- ½ ملعقة صغيرة من القرفة

طريقة التحضير:

- يوضع السكر الأسمر والقرفة في صحن مع التقليب

- بعد ذلك، يفرد خبز التورتيلا على صينية مبطنة بورق الزبدة

- يدهن الخبز بالزبدة الذائبة، ويوضع خليط السكر والقرفة على الوجه

- بعدها، توضع شرائح التفاح ويرش باقي خليط السكر والقرفة

- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق ليتم خبزها، وتقديمها بعد ذلك.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: DDOB

للمزيد:

وأخيراً.. إليكم أسهل طريقة لتحضير طبق الـ"فيتوشيني" الرائع

 

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