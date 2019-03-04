فطيرة التفاح الشهية.. حضرها الآن بـ5 خطوات فقط
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعدّ فطيرة التفاح من أكثر الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة. فإليكم المقادير مع طريقة التحضير:
المقادير:
- تفاحة واحدة
- خبز التورتيلا
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة الذائبة
- ملعقتان كبيرتان من السكر الأسمر
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة
طريقة التحضير:
- يوضع السكر الأسمر والقرفة في صحن مع التقليب
- بعد ذلك، يفرد خبز التورتيلا على صينية مبطنة بورق الزبدة
- يدهن الخبز بالزبدة الذائبة، ويوضع خليط السكر والقرفة على الوجه
- بعدها، توضع شرائح التفاح ويرش باقي خليط السكر والقرفة
- تدخل الصينية إلى الفرن لمدة 10 دقائق ليتم خبزها، وتقديمها بعد ذلك.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: DDOB
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