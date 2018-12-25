"كيكة التفاح" للرجيم.. طعمٌ لا يُقاوم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر "كيكة التفاح" للرجيم من أكثر الحلويات المحبّبة بالنسبة للكثيرين، إذ يمكن تطبيقها بسهولة. وتحتوي هذه الكيكة إلى جانب التفاح الغني بالألياف، على القرفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، وبالتالي تساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية والدهون.

ولذلك، إليكم مكونات وطريقة تحضير "كيكة التفاح" اللذيذة:

الكمية: 5 أشخاص وقت التحضير: 60 دقيقة

المكونات:

- حبات تفاح اصفر متوسط الحجم ومقطع شرائح رفيعة

- ½ كوب دقيق اسمر

- ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- ملعقة صغيرة فانيلا

- حبة بيض متوسط الحجم

- ¼ كوب فركتوز

- ½ كوب زيت نباتي

- رشة ملح

- كوب لبن خالي الدسم

- ½ كوب جوز مطحون

- ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

- ملعقة كبيرة سكر اسمر

- القليل من الزيت

طريقة التحضير

- ضع البيض والفركتوز والفانيلا في وعاء الخلاط الكهربائي، واخفقهم جميعاً على سرعة مرتفعة لمدة 3 دقائق.

- اسكب الزيت واللبن تدريجياً مع الاستمرار بالخلط.

- اخلط الدقيق الاسمر والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر، ثم قم بإضافة هذا الخليط لمزيج البيض، واخلط المكونات باستمرار حتى تتداخل وتتجانس جيداً.

- اخلط السكر الأسمر مع القرفة في وعاء جانبي.

- قم برش صينية الفرن برذاذ الزيت واسكب فيها خليط الكيك.

- وزع شرائح التفاح على وجه الكيك ثم انثر مزيج الجوز بالتساوي فوق الخليط.

- اخبز الكيكة في الفرن المحمى مسبقاً لمدة 35 دقيقة حتى تنضج.

و"ألف صحة وهنا"!

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