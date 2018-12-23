لذيذة وشهية.. إليكم وصفة كوكيز الكورن فليكس بالشوكولا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

تعتبرُ كوكيز الكورن فليكس بالشوكولا، من أكثر الحلويات المحبّبة التي يعشقها الصغار وحتى الكبار. وتعدّ رقائق الكورن فليكس فطوراً أساسياً بالنسبة للأطفال، إذ يتم تناولها مع الحليب.

فرقائق الكون فليكس مع الزبيب والشوكولا، ستعطينا كوكيز شهية جداً..

فإليكم المكونات:

- حبة بيض كبير

- ½ كوب نكتار صبار

- ¾ ملعقة صغيرة ملح البحر

- كوب حبوب الكورن فليكس

- كوب جوز الهند المحلى

- كوب جوز البقان او مكسرات اخرى مفرومة فرما خشنا

- كوب زبيب رطب

طريقة التحضير

- قم بتثيت الرفوف في الفرن لتقسيم الفرن لـ 3 أجزاء.

- قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 300 مئوية.

- ضع ورق البرشمان أو ورق الزبدة على صينيتي فرن.

- في وعاء كبير، اخفق البيض مع الأعشاب والملح لمدة دقيقة، حتى يصبح المزيج ناعماً

- باستخدام ملعقة مرنة (سباتولا)، قُم بإضافة المكونات المتبقية بالتدريج مع الخلط جيداً بعد كل اضافة. وبعد ذلك، قم بإضافة الكورن فليكس للحفاظ عليه سليماً.

- قم بتشكيل الكوكيز بشكل غير منتظم باستخدام مغرفة الكوكيز مع الضغط قليلاً عليها لتبقى متماسكة نوعاً ما.

- ضَعْ الكوكيز في صينيتي الفرن مع مراعاة ترك مسافة بسيطة بينهما.

- اخبز الكوكيز في الفرن لمدة 35 دقيقة ثم استبدل الصينيتين من الأعلى للأسفل ومن الأمام للخلف بعد مرور 15 دقيقة أو حين يصبح لون الكوكيز ذهبياً ولامعاً.

- ضع الصينيتين على رفوف سلكية حتى تبرد حبات الكوكيز جيداً وتكون مقرمشة ثم قم بتقديمها.

مصدر الصورة: hayatouki

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