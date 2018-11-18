لمحبي "الكوكيز" بدون طحين.. إليكم الوصفة كاملة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعدّ "الكوكيز" من ألذ أنواع الحلويات التي يحبّها الكثيرون. إلاّ أن العديد من الأشخاص يجدون صعوبة في إعدادها، لاعتقادهم أنّ الوصفة صعبة وتطبيقها يحتاج إلى الكثير من الوقت.

ولكن مهلاً.. هذا الأمرُ ليس صحيحاً.. فالوصفة سهلة جداً، وباستطاعتكم الحصول على أشهى أنواع الكوكيز بالشوكولا بدون طحين بطريقة سريعة.. وإليكم المكونات: سكر ناعم، كاكاو، نشاء الذرة، بياض البيض وجوز.

أمّا طريقة التحضير، فموجودة في الفيديو المرفق بالخطوات الدقيقة:

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