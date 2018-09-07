بالفيديو: رافعة تشطر منزلا في أمريكا كأنه لوح زبدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نسمع ان عمود إنارة طرقية سقط فوق سيارة فشطرها إلى نصفين، أو صاعقة برق وقعت على شجرة فأسقطتها وأشعلت فيها النيران، أما أن نسمع عن رافعة مالت على منزل ضخم فقسمته مثل قطعة الزبدة، فهذا ما يمكن اعتباره من اغرب الغرائب.

انهارت رافعة ضخمة على منزل في كاليفورنيا الأمريكية، فشطرته من النصف. وأظهرت مشاهد الحادثة سيارة شاحنة متوقفة بالقرب من الموقع، في حين كانت الرافعة عالقة فيما يُعتقد أنه الطابق الثاني من المنزل.

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وقال تريفور سويتزر، الذي يعمل مديراً عاماً لشركة غولد كيي لتصنيع السقوف، إن شركته طلبت إنتاج ألواح خشبية من إحدى الشركات، مشيراً إلى أن مصنع الألواح الخشبية استأجر الرافعة من إحدى الشركات.

وتقول شاهدة "سمعت صوت تحطم شديد، لم أعرف مصدره، لكنني أدركت ما حدث في وقت لاحق، عندما وصلت صورة إلى ابنتي تظهر المنزل الذي وقعت عليه الرافعة". ولحسن الحظ، لم يكن صاحب المنزل وزوجته وطفليه في الداخل لحظة الحادثة، حسب صحيفة كليك أورلاندو الأمريكية.

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