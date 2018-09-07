ومن الفضول ما قتل.. سياح يتسببون بغرق "موظ" في بحيرة بأمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبرر البعض إساءة البشر للطبيعة بأن احتياجات العصر تفرض هذا الواقع، إلا ان الحقيقة في هذا التعليل منقوصة، فالإنسان لم يدرك بعد أن شراكة ما تجمعه بمخلوقات أخرى على هذا الكوكب وأنه ليس الوحيد ممن يحق له التنعم بالأرض.

فقد غرق حيوان "موظ" في بحيرة فيرمونت بالولايات المتحدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن لاحقه بعض المصطافين لالتقاط صورة له الامر الذي أخاف الحيوان وأجبره على الخوض في الماء هربا منهم، حسبما قال مسؤولو دائرة حماية الحياة البرية.

وقال المسؤولون إن أعدادا من "الموظ" الذي يرتاد المنطقة خلال هجرته الموسمية، أتى من ضفاف بحيرة تشامبلاين بنيويورك إلى ساوث هيرو بفيرمونت يوم السبت. وهذا ماثار فضول الناس الذين تجمهروا لرؤية الحيوانات المهاجرة، وبدأ البعض منهم بملاحقتها لالتقاط صور لها، الأمر الذي أفزع أحدها ودفعه الى النزول في الماء هربا، ومن ثم الغرق.

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وقال ممثل دائرة حماية الحياة البرية في الولاية "روبرت كورير " لوكالة أسوشيتد برس إنه تلقى بلاغا بالحادثة في وقت متأخر لا ينفع فيه أي تدخل لإنقاذ الحيوان.

وأضاف: لسوء الحظ أن قاربا ما وعلى كثرة القوارب في البحيرة لم يمر في تلك المنطقة حينما كان "الموظ" يكافح للبقاء على قيد الحياة. وإلا لكانت فرص نجاة هذا الحيوان المسكين أكبر، كما أن الرياح الشديدة والبرد منعا أي أحد من الخوض في البحيرة لمساعدته، الجميع وقف يتفرج كيف يلفظ "المسكين" أنفاسه الأخيرة.

كل ذلك حدث بالقرب من مسار للدراجات يتمتع بشعبية بين السياح. وقال "كورير" إن "الموظ" عادة ما يواجه التهديدات بالهروب من المنطقة أو مهاجمة مصدر الخطر، إلا أن هذا الموظ المسكين اختار الحل الأصعب والذي كلفه حياته.

وقال: "أنصح الجمهور بالبعد عن الحيوانات، وإعطائها مساحة كبيرة"

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