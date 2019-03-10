فيديو يكشف عن أفضل طريقة لتقشير الأناناس.. وناشطون يعلقون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (dailymail)

تعتبرُ فاكهة الأناناس من أكثر الفواكه المحبّبة للكثيرين نظراً لطعمها اللذيذ، إلا أن تقشيرها يعتبر أمراً صعباً بالنسبة للبعض.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ رجلاً يدعى ديلون روبرتس، قام بنشر فيديو على موقع "تيك توك" يظهر شخصاً يقوم بانتزاع أجزاء من حبة الأناناس واحدة تلو الأخرى، بعدما قام بتقطعيها من الأعلى. وبحسب الفيديو، فإنّ انتزاع القشرة باتجاه المركز يعطي قطعاً هرمية الشكل من الأناناس، من دون الحاجة إلى التقطيع بشكلٍ كامل.

وتمت مشاركة هذا الفيديو بشكل كثيف على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تفاعل معه العديد من الناشطين، وقال أحدهم: "أشعر بأننا حمقى لأننا كنا نقوم بتقشير الأناناس بطريقة خاطئة لمدة 50 عاماً، والآن يوضح لنا تويتر أفضل طريقة لفعل ذلك".

أمّا مستخدم آخر فتحدث عن طريقة التقشير البارزة في الفيديو، فلفت إلى أن "حبة الأناناس تتكون من مجموعة من القطاعات، ومع نمو الثمرة تتجمع هذه القطاعات معاً بشكل إفرادي، وعلى الرغم من أنها تبدو مندمجة مع بعضها، ولكن إذا بدأت من الأعلى، يمكنك انتزاعها واحدة تلو الاخرى".

مصدر الصورة: Mental Floss

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