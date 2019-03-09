قريباً.. أعمق بركة سباحة في العالم بحجم 27 مسبحا أولمبيا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

أتاحت بولندا فرصة الغوص للجميع وليس فقط للغواصين المحترفين، في إنشائها أعمق مسبح في العالم. ووفقاً لما هو مقرر، سيتم افتتاح أعمق بركة سباحة في العالم في بولندا، بعمق 148 قدماً أي حوالى 45 متراً وكمية مياه تعادل 27 بركة سباحة أولمبية بمساحة 82 قدمًا، كما سيُملأ المسبح بكمية مياه تصل لحوالى 8000 متر مكعب.

تفتح DeepSpot أبوابها للجمهور في خريف هذا العام في مدينة Mszczonow بوسط بولندا، على بعد حوالى 40 كيلومترًا من العاصمة وارسو. وستكون بركة السباحة متاحة للجميع، وليس فقط للغواصين، وستتضمن نفقًا تحت الماء، وغرفًا فندقية تطل على المسبح، فضلاً عن المطاعم وغرف المؤتمرات

الجدير بالذكر أن المسبح المذهل سيحمل الرقم القياسي باعتباره الأعمق في العالم لنحو ستة أشهر فقط، حيث سيتم افتتاح Blue Abyss، وهو المسبح الذي لا يزال قيد الإنشاء حاليًا في كولشستر في المملكة المتحدة، بعمق يبلغ 164 قدمًا.

مصدر الصور: ديلي ميل

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