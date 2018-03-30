تركت سيارتها بضع دقائق.. فوجدتها عائمة في المسبح (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في لحظة غفلة منها، كادت سيدة أن تتسبب في كارثة جراء خطأ لم تتوقعه، فبينما كان زوجها وابنتها في السيارة اقترفت خطأ فادحا وتركت السيارة تسقط في المسبح، في تفاصيل القصة، كانت المرأة تستعد للذهاب في رحلة تسوق مع عائلتها في مقاطعة "أوكالوزا" بولاية فلوريدا، فجأة أدركت أنها نسيت محفظة المال في المنزل.



لكن الأمور لم تمر بهذه السلاسة كما اعتقدت، بل أخذت منحى سيئا جدا، فقد عادت المرأة إلى المنزل لإحضار المال لكنها نسيت تماما استخدام المكبح اليدوي في السيارة، وفق موقع "news.sky".

هذا الخطأ، تسبب في تدحرج السيارة إلى الوراء باتجاه حوض السباحة، ثم وقعت فجأة بداخله حيث كان زوجها وابنتها بداخل المسبح، ولحسن الحظ لم تتسبب هذه الحادثة بأي خسائر بشرية، إذ لم يكن أي شخص داخل حوض السباحة..

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