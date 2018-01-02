قفز بسيارته فوق سيارة أخرى بسرعة البرق.. تجنبا لحادث مروع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

في مشهد صادم، لا يمكن لأحد تخيله تمكن سائق القفز بسيارته بطريقة هوليودية.. بعدما انطلقت السيارة بسرعة كبيرة من محطة البنزين في اتجاه الشارع، إلا أن ظهور سيارة مفاجئ أربك السائق نسبيا مما جعله يقفز بسيارته إلى الناحية الثانية..

حيث أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام السائق المميز بتجنب حادث كاد يكون مروعا عبر القفز بسيارته في الهواء فوق سيارة التي كاد يصطدم بها..

وفي تفاصيل المقطع المصور، أظهر الفيديو السيارة، وهي تنطلق مسرعة قبل أن يفاجأ سائقها بسيارة أخرى. وعلى غير المتوقع فقد شوهدت السيارة وهي تطير فوق المركبة الأخرى بشكل أدهش جميع المتواجدين في المكان..

ولم يتضح السبب وراء ما حصل، ولا كيف تمكن السائق من القفز بسيارته بهذا الشكل والسرعة! إلا أن التقارير تقول بأن أحدا لم يصب بأي أذى جراء هذا الحادث، بحسب صحيفة (دايلي ميل) البريطانية.. الجدير بالذكر أن هذا الفيديو القريب شيئا ما إلى أفلام الحركة، حصل على عدد مشاهدات هائل وصل إلى أكثر من 80.000 مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره..





اقرأ أيضا: سرق "سيارة" وهرب.. لكن ما كان بداخلها جعله في ورطة أكبر

بالصور: سيارة خارقة من "لاند روفر" لطاه عالمي