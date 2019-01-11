قمة دولية في بولندا بشأن إيران والشرق الأوسط

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارحية الأمريكية، عن عقد قمة في بولندا الشهر المقبل حول إيران والشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة عربية وصل خلالها البحرين ، إن واشنطن ستستضيف قمة دولية في بولندا في الثالث عشر، والرابع عشر، من فبراير المقبل، وتأتي في إطار التركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن، في المنطقة، لافتاً إلى أنّ ذلك يشمل عنصراً مهماً، وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثيراً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة.

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