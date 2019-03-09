إصدار SL Grand Edition.. جديد مرسيدس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما هي العادة، أطلقت شركة مرسيدس العالمية اصدارا جديدا من سياراتها الخارقة، وهذه المرة كان دور مرسيدس طراز SL Grand Edition، ويُعتبر هذا الإصدار حصري والوحيد من مرسيدس-بنز.

أما عن مميزات الاصداء الجديد فهي باستهلاك وقود قدره 8.4 لتر / 100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 191 غ/ كم داخل المدينة وخارجها) وأيضاً طراز SL 500 (باستهلاك وقود وقدره 9.8 ليتر/100 كم، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 223غ/كم داخل المدينة وخارجها) ، بالاضافة الى العديد من المميزات وبمزيج رائع وأنيق من الألوان تتدرج في تصميمها الخارجي والداخلي، تتوجها تجهيزات قياسية عالية الجودة من أجل

ولهذا الاصدار أربعة ألوان ميتاليك وهي الأسود القياسي، والأبيض الناصع (الأبيض الماسي الناصع ديزاينو)، وتدرجات لونية متنوعة من الرمادي والأسود البركاني.

لقد تم تجهيز طرازات Grand Edition بعجلات AMG بعشرة أضلاع قياس 48.3 سم (19 بوصة) (العجلات الأمامية) و 50.8 سم (20 بوصة) (العجلات الخلفية)، وهي عجلات مطلية باللون الأسود شديد اللمعان مزودة بقضبان شعاعية متقاطعة.

أما الجلد اللؤلؤي البني توندرا بسطحه اللامع فيضفي على المقصورة أجواءً من الفخامة وتحيط بعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف اللمسة ذاتها. فقد صُمم الجزء العلوي والسفلي من الإطار المعدني لعجلة القيادة من الجلد اللؤلؤي البني توندرا. وتمتاز منطقة المقبض في عجلة القيادة بسهولة التحكم بها بفضل جلد النابا الأسود.

مصدر الصورة: elaph

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