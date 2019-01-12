"مرسيدس" تطلق سيارتها الجديدة: "ولا أذكى" (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "مرسيدس بنز" خلال معرض "CES 2019" عن سيارتها الجديدة CLA كوبيه الجديدة المزودة بأنظمة التحكم الذكية بدءاً من نظام MBUX الذي يتعرف على أوامر التشغيل من خلال الإيماءات، ويجهز المقصورة الداخلية بخصائص ذكية من خلال تقنية الواقع المعزز للملاحة.

إلى ذلك، تتميز السيارة الجديد بالكفاءة الإيروديناميكية والوظائف الجديدة التي تضمنها باقة مساعدة السائق Intelligent drive "القيادة الذكية". ومع هذا، فإنّ CLA تأتي بشكلٍ بارز وملفت، إذ أنها تحتوي على عناصر تصميم جديدة سواء لناحية غطاء محرك السيارة بجوانبه المقببة القوية أو لوحة السيارة الخلفية التي تم خفضها قليلاً. كذلك، تتميز السيارة رباعية الأبواب بأبعادها المذهلة التي تعكس خطوط التصميم الأول: غطاء المحرك الطويل الممدود، والحيز الزجاجي المدمج، والقاعدة العريضة ذات أقواس العجلات المكشوفة، وGT الخلفي النموذجي والخط الجانبي الذي يشبه زجاجة الكوكاكولا المميز القوي".

ويتجسد الطابع الرياضي للسيارة من خلال كشافات الإضاءة الأمامية المسطحة وغطاء المحرك المائل المنخفض وشبكة الرادياتير المصممة على شكل مُعيَّن، والنجمة التي تزينها في المنتصف، فضلاً عن المصابيح الخلفية الضيقة المفصولة على قطعتين ولوحة الأرقام المثبتة على المصَّد تجعلان الجزء الخلفي من سيارة CLA يبدو أكثر اتساعاً.

ويأتي طراز CLA 250 بمحرك قوي رباعي الأسطوانات يعمل بالبنزين (بقدرة 165 كيلووات/225 حصاناً، 350 نيوتن.متر) مدعوماً بناقل حركة ثنائي القابض (يبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3-6.1 لتر/100 كم، ومتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 143-140 غرام/كم).

ومن جهته، يقوم أولا كالينيوس، عضو مجلس إدارة مجموعة دايملر والمسؤول عن قسم الأبحاث في المجموعة وقسم التطوير في شركة "مرسيدس-بنز": "الآن نرتقي بفئة السيارات المدمجة إلى آفاق جديدة بفضل نظام المساعدة الذكي في المقصورة الداخلية. فمن خلال التعرف على الإيماءات، يُسهِّل النظام كثيراً عملية التشغيل الطبيعية للسيارة".

وتابع: "هذه ليست الميزة الجديدة الوحيدة التي تقدمها سيارة CLA والتي توفر مجموعة كبيرة من خصائص التحكم الذكي في السيارة".

بدورها، تقول بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة دايملر والمسؤولة عن قسم التسويق والمبيعات في "مرسيدس-بنز": "مع إطلاق أول سيارة CLA، احتفلنا بتحقيق نجاح كبير ببيع نحو 750 ألف سيارة وأوجدنا فئة جديدة تماماً بطرح سيارة كوبيه رباعية الأبواب. لقد تطورت النسخة الجديدة من CLA بطريقة ذكية وأصبحت أكثر عاطفية وأكثر رياضية عن سابقتها. هذا إضافة إلى أنظمة التشغيل الجديدة، فإنها تُرسي علامات فارقة يُقاس عليها فيما بعد".

ومن المقرّر أن يتم تصنيع السيارة الجديدة في مصنع كيكسكيميت - هنغاريا، على أن يتم طرحها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019. وخلال العام الأول من طرح CLA الجديدة، ستكون السيارة متوفرة في الأسواق كإصدار أول. وفيما يتعلق بالتصميم الداخلي والخارجي، يتميز هذا الطراز الخاص من الفئة المحدودة بالعديد من التصاميم البصرية المذهلة ما يسهم في إبراز الطابع الحصري والاستثنائي له.

مصدر الصور: motori.quotidiano

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