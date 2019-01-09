HTC تكشف عن خوذتي واقع افتراضي في CES 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدو أن التركيز على تقنيات الواقع هو الحل الأمثل الذي تراه HTC للبقاء بين شركات التقنية الكبيرة، حيث استغلت الشركة معرض CES 2019 وكشفت النقاب عن خوذتي واقع افتراضي جديدتين؛ تتمثل الأولى في Vive Pro Eye العادية، والثانية في Vive Cosmos التي تعتمد على الكمبيوتر.

تقول الشركة أن خوذة الواقع الافتراضي Vive Pro Eye ستقدم تجربة مشاهدة أفضل من سابقاتها بسبب تقنية ” foveated rendering” التي تعمل على تحسين وإيضاح جودة الصورة. كما تحتوي الخوذة على مزايا تسمح بالتحكم بها بشكل أفضل دون الحاجة لمسك ذراعي التحكم وبالصوت مما يسمح للأشخاص الذين لا يستطيعون التحكم بها يدويًا بالتمتع بجميع المزايا.

أما على الجانب الأخر، فقد أعلنت الشركة عن شراكتها مع موزيلا للعمل على تطوير نسخة من متصفحها فايرفوكس على أجهزة الواقع الإفتراضي. كما أعلنت عن شراكة أخرى مع أمازون للاستفادة من خدماتها السحابية وتقنيات الواقع الافتراضي التي توفرها.

يُذكر أن HTC لم تعلن عن أي سعر لكلا الخوذتين، لكن من المؤكد أنها لن تكون منخفضة الثمن خاصة وأن خوذتها السابق تباع بسعر 800$.

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