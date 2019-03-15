التبولة مع الكينوا.. طبق يمكن تحضيره بـ3 خطوات فقط

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا أحد يستطيعُ مقاومة التبولة، الطبق الشهي الرائع. فالعناصر الغذائية التي يحتوي عليها كفيلة بجعله طبقاً مميزاً للكثيرين، فكيف إذا كان يحتوي على الكينوا؟

ولذلك، فإننا نصحكم بتجربة التبولة مع الكينوا، فالطعم لذيذ والفائدة كبيرة.

وإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

- 20 غراماً من البقدونس المفروم

- 100 غرام من البصل المفروم

- 150 غراماً من البندورة المفرومة

- 50 غراماً من النعناع المفروم

- 120 غراماً من الكينوا المسلوقة

- 30 غراماً من عصير الليمون الحامض

- 70 غراماً من زيت الزيتون

- رشة ملح

- رشة كمون

طريقة التحضير:

- في البداية، يوضع البقدونس المفروم في صحن، ثم تضاف البندورة المفرومة، النعناع المفروم، الكينوا المسلوقة، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، الكمون والملح.

- يقلب المزيج جيداً حتى تمام الامتزاج

- بعد ذلك، توضع السلطة في صحن التقديم وتزيّن بالبندورة وشرائح الليمون، وتصبح السلطة جاهزة للتقديم.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: cookpad

للمزيد:

الخبر بالموز مع حبوب الشوكولا.. الأشهى على الإطلاق